A poucas horas de encontro com embaixadores, Bolsonaro apresenta sintomas gripais

247 - Faltando poucas horas para uma reunião com embaixadores em que questionará o sistema eleitoral do Brasil, Jair Bolsonaro disse estar apresentando sintomas gripais. “Queria estar na praia uma hora dessas do lado de vocês, é lógico. Eu entendo que o que acontece comigo é uma missão, cumprir essa missão. Não dormi a noite toda, febre, gripe”, disse Bolsonaro a apoiadores nesta segunda-feira (18), na saída do Palácio da Alvorada. Ainda segundo ele, a reunião está mantida.

Na conversa que manteve com os apoiadores, Bolsonaro não utilizou máscara de proteção facial, além de apresentar rouquidão e tosse. A reunião com embaixadores, agendada a pedido do próprio ocupante do Palácio do Planalto, está marcada para acontecer às 16h e tem como tema os questionamentos - sem provas - feitos por ele e seus seguidores ao sistema eleitoral brasileiro.

