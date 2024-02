"A reunião dos golpistas é uma confissão de crime a céu aberto", diz Jorge Messias

Apoie o 247

Por Jorge Messias, no X – Um grupo de homens públicos, autoridades do Poder Executivo, se reúne no Palácio do Planalto, três meses antes da eleição, para tramar um Golpe de Estado, contra o Brasil, contra a Democracia, contra os brasileiros.

Ouviram um Presidente da República falar palavrões atrás de palavrões.

Uma reunião contra a Democracia e, também, contra os valores cristãos.

Pessoas que dizem professar o cristianismo, mas que se revelam agentes do caos.

Essas pessoas, que se diziam cristãs, queriam tirar do povo o direito de escolher livremente, como preceitua a Constituição do Brasil. Mas graças à força da legalidade das nossas instituições e da resistência popular o golpe foi impedido. Hoje temos um Presidente que governa dentro da lei, com preocupação social, com os olhos e o coração voltados para os mais carentes.

A reunião dos golpistas é uma confissão de crime a céu aberto. O tiro saiu pela culatra.

— Jorge Messias (@jorgemessiasagu) February 10, 2024

