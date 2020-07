Academias, salões de beleza e barbearias são reabertos no DF

A reabertura é alvo de um manifesto, que alerta para o crescimento dos casos e mortes por covid-19 no Distrito Federal. edit

Salões de beleza, barbearias, esmalterias, centros estéticos e academias de todas modalidades de esportes serão reabertos nesta terça-feira (7) no Distrito Federal, conforme decreto do governador Ibaneis Rocha publicado na última quinta-feira (2).

A norma estabeleceu um cronograma para a reabertura de diferentes atividades. Bares e restaurantes, por exemplo, poderão receber clientes novamente no próximo dia 15. A previsão é que até agosto todo o comércio seja reaberto e as atividades presenciais nas escolas e universidades retomadas. A informação é do portal Congresso em Foco.

