Acampamento golpista em frente ao QG do Exército em Brasília custou quase R$ 400 mil aos cofres públicos

247 -O acampamento golpista montado por militantes bolsonaristas e de extrema direita em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília, de onde partiram os terroristas que invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, representou um custo de quase R$ 400 mil aos cofres públicos.

Segundo o Metrópoles, o Comando Militar do Planalto colocou 200 homens a mais em prontidão para realizar patrulhas e controlar a área durante os 70 dias de mobilização com um custo diário superior a R$ 5 mil.

“Os gastos são referentes às ações operacionais e logísticas para a segurança da área do SMU [Setor Militar Urbano], da Praça dos Cristais e do perímetro do QG. Durante os mais de dois meses de manifestações pró-golpe, a Força precisou manter a tropa diariamente aquartelada, em condições de ser acionada em caso de necessidade. O custo exato foi de R$ 376.043,64”, ressalta a reportagem

Ainda segundo o Metrópoles, a despeito do efetivo mobilizado foram registradas 73 ocorrências criminais durante a manifestação no Setor Militar. A desmobilização do acampamento golpista aconteceu no dia 9 de janeiro, um dia após a invasão da Praça dos Três Poderes pelos terroristas.

