Acidente grave entre ônibus e carreta deixa 11 mortos

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), há outras vítimas em estado grave edit

247 - Um total de 11 passageiros morreu nesta terça-feira (17) em um acidente envolvendo um ônibus de viagem e uma carreta na BR-163, em Sorriso, no norte do Mato Grosso. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), há outras vítimas em estado grave.

A PRF informou que o ônibus transportava 45 passageiros. O motorista do veículo ficou preso às ferragens e teve o braço amputado no momento da batida, mas foi encontrado com vida. O estado dele é grave.

O motorista da carreta teve lesões leves.

O ônibus saiu de Cuiabá com destino a Sinop, a 503 quilômetros da capital. O acidente ocorreu entre Sinop e Sorriso. A carreta saía de Sinop para Rondonópolis.

