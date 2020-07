Acuado, Bolsonaro decide escalar novamente um médico para comandar o Ministério Saúde

247 - Auxiliares diretos de Jair Bolsonaro afirmaram que ele tomou a decisão de devolver o Ministério da Saúde a um especialista da área. Ele procura um médico para assumir a pasta. A informação foi publicada pela coluna Radar, de Veja.

A gestão na pasta vem sendo muito criticada neste ano, com vários militares sem experiência na saúde e que estão lotados no ministério, comandado interinamente pelo general Eduardo Pazuello.

Bolsonaro quer aumentar o espaço do 'centrão' no governo e avalia dar ao centrão a liderança do governo na Câmara e o comando do Ministério da Saúde.

O Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial de confirmações (2,2 milhões) e mortes (82 mil) provocadas pela doença, perdendo apenas para os Estados Unidos (4,1 milhões de casos e 146 mil).

De acordo com o centro de acompanhamento de epidemias do Imperial College, o Brasil ainda não tem controle da transmissão de coronavírus. Pela 13ª semana seguida, a taxa de contágio (Rt) brasileira está acima de 1.

