Acupunturista é indiciado por adotar, acorrentar e estuprar 2 crianças

Metrópoles - Tenebroso, um crime apurado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) esclareceu detalhes do terror vivido por dois irmãos, de 6 e 7 anos. As crianças, adotadas por um acupunturista, de 62 anos, eram espancadas, acorrentadas e estupradas pelo criminoso sexual. O caso foi investigado pela Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (DPCA).

De acordo com as investigações, o homem infligiu atrocidades às duas crianças, como mantê-las amarradas, além de levar surras violentas dentro de um apartamento, na Asa Sul. Os irmãos também eram obrigados a fazer sexo oral e anal com o tutor, que havia adotado as vítimas legalmente. As duas crianças confirmaram a violência por meio de depoimentos especiais prestados na DPCA.

