Acusação de caixa 2 contra José Serra pode prescrever em 35 dias

247 - A investigação sobre caixa 2 contra o senador José Serra (PSDB) pode prescrever caso o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), não devolver a ação para a Justiça Eleitoral em 35 dias. Serra é acusado de receber R$ 5 milhões de caixa 2 de executivos da Qualicorp na eleição de 2014.

Os tucanos defendem que a ação já prescreveu no dia 11 de setembro, exatos seis anos após o registro do último pagamento ilegal ao senador. O Ministério Público de São Paulo, por outro lado, entende que a data para prescrição é a da entrega da prestação de contas eleitoral final: o dia 4 de novembro.

Mesmo prescrevendo a ação por caixa 2, Serra ainda é investigado por crime de lavagem de dinheiro, que tem prazo prescricional alargado. Essa investigação, porém, também está parada atualmente, por decisão de 29 de julho do ministro do STF Dias Toffoli.

A você que chegou até aqui, agradecemos muito por valorizar nosso conteúdo. Ao contrário da mídia corporativa, o Brasil 247 e a TV 247 se financiam por meio da sua própria comunidade de leitores e telespectadores. Você pode apoiar a TV 247 e o site Brasil 247 de diversas formas. Veja como:

• Cartão de crédito na plataforma Vindi: acesse este link

• Boleto ou transferência bancária: enviar email para [email protected]

• Seja membro no Youtube: acesse este link

• Transferência pelo Paypal: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Patreon: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Catarse: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Apoia-se: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Vakinha: acesse este link

Inscreva-se também na TV 247, siga-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Conheça também nossa livraria, receba a nossa newsletter e ative o sininho vermelho para as notificações.