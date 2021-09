Acusada de maus-tratos, mulher gastava salário de R$ 27 mil de servidor do BC com empréstimos

Maruzia das Graças Brum Rodrigues, 53 anos, comprometeu o salário da vítima com vários empréstimos até o ano de 2030 edit

Metrópoles - Acusada de maus-tratos, lesão corporal e cárcere privado cometidos contra o próprio companheiro, um servidor aposentado do Banco Central (Bacen), de 49 anos, Maruzia das Graças Brum Rodrigues, 53 anos, comprometeu o salário da vítima com vários empréstimos até o ano de 2030, pelo menos. Uma das filhas da suspeita, que conseguiu na Justiça a curatela do ex-analista, fez um pente-fino nas contas dele.

O levantamento, feito com base nos vencimentos recebidos, aponta que o salário de Eduardo Nunes Rodrigues é de R$ 27.369,67. Grande parte da quantia, contudo, está comprometida com uma série de empréstimos, todos descontados na fonte. Apenas um deles é de R$ 270 mil. São descontadas prestações mensais de R$ 5 mil, até dezembro de 2030.

