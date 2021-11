Adolescente denuncia agressões e homofobia em abrigo: “viado feio”

De acordo com o adolescente de 17 anos, uma menina partiu para cima dele com socos, chutes e unhadas. Ela tinha uma faca na mão. O caso aconteceu em uma unidade de acolhimento do Distrito Federal edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Um adolescente de 17 anos interno de uma unidade de acolhimento do Distrito Federal afirmou ter sido vítima de agressões físicas por outros jovens do centro. O rapaz disse que sua homossexualidade foi o motivo das agressões. De acordo com o menor, a menina partiu para cima dele com socos, chutes e unhadas. A adolescente tinha uma faca na mão, mas disse que ficou com "dó de usar".

"Viado não é para estar aqui dentro. Tô doida para dar um soco na sua cara", teria dito uma pessoa no centro. Os relatos foram publicados pelo site Metrópoles.

O jovem disse ter ligado para a polícia. Os agentes foram até a unidade e o orientaram a ir, acompanhado, até a delegacia para registrar o boletim de ocorrência e realizar o exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML). Mas o rapaz afirmou que os funcionários se recusaram a levá-lo por causa de "bica-bica de adolescente".

PUBLICIDADE

A Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA), em Taguatinga, abriu investigação sobre o caso.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE