Advogados dizem que Bolsonaro ficará em silêncio e pedem que ele não vá depor à PF em investigação sobre o plano golpista

247 - Advogados de Jair Bolsonaro (PL) afirmaram nesta terça-feira (20) que ele ficará em silêncio em depoimento à Polícia Federal (PF) e alegaram a necessidade de "acesso integral" a elementos da investigação sobre a investigação que apura uma tentativa de golpe de Estado. A defesa pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes que o ex-mandatário seja dispensado do comparecimento pessoal na PF.

De acordo com a CNN Brasil, a defesa também citou "preocupações relacionadas à logística e segurança" apresentadas pela polícia. Os responsáveis por defender Bolsonaro disseram que eles precisam ter o "exercício pleno da ampla defesa". "Por conseguinte, diante da supramencionada violação, o peticionário [Bolsonaro] informa que, caso seja intimado, fará uso do direito ao silêncio".

O depoimento de Bolsonaro foi marcado para quinta-feira (22). Além do ex-chefe do Executivo, também serão ouvidos, simultaneamente, outras 13 pessoas, entre elas os ex-ministros Braga Netto, Augusto Heleno e Anderson Torres.

Neste mês, a Polícia Federal iniciou a Operação Tempus Veritatis (“A hora da Verdade”), com o objetivo de ter mais detalhes do plano golpista e punir os envolvidos no esquema. A tentativa de golpe previa a prisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Entre os alvos da operação estão Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, todos generais e antigos assessores de Jair Bolsonaro.

Ex-comandantes do Exército, Paulo Sérgio Nogueira, e da Marinha, Almir Garnier Santos, também foram alvos de mandados de busca e apreensão. Há mandados de prisão contra os coronéis Bernardo Romão Corrêa Netto e Marcelo Costa Câmara; e o tenente-coronel Rafael Marins de Oliveira, todos militares da ativa.

