Agente da Polícia Federal perde cargo comissionado em ministério

O agente administrativo da PF Daniel Peruzzo Jardim, de 44 anos, foi flagrado usando um chinelo para bater no rosto de um adolescente de 13 anos, em um condomínio do Guará II, no Distrito Federal edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O agente administrativo da Polícia Federal Daniel Peruzzo Jardim, de 44 anos, perdeu um cargo comissionado que ocupava no Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), após ser flagrado, no dia 26 de setembro, usando um chinelo para bater no rosto de um adolescente de 13 anos, em um condomínio do Guará II, no Distrito Federal. A 4ª Delegacia de Polícia indiciou o agente. De acordo com o boletim de ocorrência, além de "agredir física e verbalmente" o garoto, o agressor ameaçou a mãe da vítima. O caso foi registrado como lesão corporal, injúria e ameaça.

A confusão teria começado por conta de uma brincadeira entre crianças. Daniel é pai de um dos envolvidos, informou o portal G1. As imagens foram registradas por câmeras de segurança.

O advogado Júlio César da Silva Pereira defende a família do menino e disse que as crianças teriam escondido o chinelo de uma menina. Ela foi reclamar com o pai.

PUBLICIDADE

"O homem desceu até a garagem e encontrou o par de chinelos ao lado do adolescente, presumindo que teria sido o garoto que escondeu o chinelo da filha. O homem pegou a sandália e agrediu o menino com o calçado. Ele ainda bateu nele chamando o menino de ladrãozinho", afirmou Pereira.

O advogado da família da vítima disse que ingressará com uma representação contra o servidor da PF. "Vou pedir também uma medida protetiva para ele não se aproximar do condomínio nem do menino, e vou entrar com uma ação por danos morais contra o condomínio por omissão", complementou o advogado.

PUBLICIDADE

"O menino não está conseguindo sair de casa, a mãe está pensando em vender o apartamento, depois do ocorrido".

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE