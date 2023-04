Agressor de Zanin não comparece à audiência de conciliação na Justiça

A Justiça já não havia conseguido intimar o empresário bolsonarista Basseto Júnior sobre a audiência, pois ele não foi encontrado no endereço que havia informado às autoridades edit

247 - O empresário bolsonarista Luiz Carlos Bassetto Júnior não compareceu à audiência de conciliação entre ele e o advogado Cristiano Zanin, a quem ameaçou e agrediu verbalmente no Aeroporto de Brasília em janeiro , marcada pela Justiça do Distrito Federal para esta quarta-feira (12), informa a colunista Bela Megale do jornal O Globo.

A Justiça já não havia conseguido intimar Basseto Júnior sobre a audiência , pois o empresário não foi encontrado no endereço que havia informado às autoridades. Zanin, por sua vez, esteve presente com os advogados Alberto Zacharias Toron, Fernanda Tortima e Ulisses Rabaneda. Os nomes foram designados pelo Conselho Federal da OAB para acompanhar o caso.

Em decorrência da ausência do agressor, o juiz Nelson Ferreira Júnior, da 6a Vara Criminal do Distrito Federal, remarcou a audiência para 17 de maio.

O Conselho Federal da OAB apresentou uma queixa-crime contra Bassetto Júnior por calúnia, injúria e difamação. Também pediu o pagamento de R$ 150 mil por danos morais.

