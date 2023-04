AGU entra com ação contra mais 45 acusados por destruição nos atos golpistas e pede bloqueio de R$ 26,2 milhões

A Advocacia-Geral da União pediu o bloqueio de bens dos acusados no valor de R$ 26,2 milhões. Nesse processo, 45 foram presas em flagrante dentro do Planalto edit

247 - A Advocacia-Geral da União (AGU) apresentou uma nova ação civil pública pedindo o ressarcimento aos cofres públicos pela depredação causadas nos atos golpistas do dia 8 de janeiro, quando apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram as estruturas externas do Palácio do Planalto, onde fica o gabinete presidencial, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF). A AGU pediu o bloqueio de bens dos acusados no valor de R$ 26,2 milhões. Nesse processo, 45 foram presas em flagrante dentro do Palácio do Planalto.

Em outras quatro ações, a AGU conseguiu o bloqueio de 178 pessoas, três empresas, uma associação e um sindicato e posteriormente pediu a condenação delas.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) já denunciou 1.390 pessoas por atos antidemocráticos - 239 no núcleo dos executores, 1.150 no núcleo dos incitadores e uma pessoa no núcleo que investiga suposta omissão de agentes públicos.

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, marcou a análise das primeiras 100 denúncias entre os dias 18 e 24 de abril.

