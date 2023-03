AGU pede condenação de R$ 100 milhões por dano moral a financiadores de atos golpistas

Apoie o 247

ICL

247 — A Advocacia-Geral da União (AGU) entrou com ação de indenização nesta sexta-feira, 3, na Justiça Federal do Distrito Federal. O órgão pede para que os financiadores dos atos golpistas em Brasília sejam condenados a pagar R$ 100 milhões de dano moral coletivo.

Segundo a AGU, o processo é contra 54 pessoas físicas, três empresas, uma associação e um sindicato. Eles são suspeitos de financiar o fretamento de ônibus para os atos e já haviam sido alvo de ação da União para cobrar o dano material causados aos edifícios dos Três Poderes (estimado em R$ 20,7 milhões).

A AGU diz, na nova ação, que houve violação frontal e grave lesão a “valores jurídicos superiores, caros a nossa comunidade”. “Os atos foram praticados em desfavor dos prédios federais que representam os três Poderes da República, patrimônio tombado da Humanidade, com a destruição de símbolos de valores inestimáveis, deixando a sociedade em estado de choque com os atos que se concretizaram no fatídico 08 de janeiro de 2023”, diz.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.