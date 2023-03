‘Aguardei com muita paciência’, diz Ibaneis sobre retorno ao governo do DF

Apoie o 247

247 — O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), emitiu uma declaração pela primeira vez sobre seu retorno ao cargo nesta terça-feira (15), após meses afastado por ordem do STF no contexto das investigações do 8 de janeiro.

Ibaneis afirmou em nota: “Aguardei com muita paciência, resiliência e confiança na justiça do meu país, esse momento de retorno ao cargo que assumi pela vontade do povo do Distrito Federal, que me elegeu em primeiro turno para um segundo mandato”, disse Ibaneis em nota. Agora é seguir firme confirmando a minha inocência junto ao STF e trabalhar ainda mais pela cidade que tanto amo”.

A vice-governadora em exercício, Celina Leão, também comentou o retorno de Ibaneis em um vídeo, declarando que “foram dias difíceis aqui, mas toda a equipe unida sempre aguardando o retorno do nosso governador”.

O ministro do STF, Alexandre de Moraes, revogou nesta quarta-feira (15) o afastamento de Ibaneis e determinou seu retorno imediato ao cargo. Ele explicou que a atual fase do inquérito não exige mais o afastamento de Ibaneis, pois não há riscos para as investigações em curso ou para a função pública.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou favoravelmente ao retorno do governador ao cargo em resposta ao pedido da defesa de Ibaneis Rocha.

