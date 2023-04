Alas do governo divergem sobre comando militar ou civil no GSI

Apoie o 247

247 - Após a saída do General Gonçalves Dias do comando do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), setores do governo do presidente Lula (PT) divergem sobre manter um militar ou colocar um civil para liderar a pasta, informa a Folha de S. Paulo.

Alguns auxiliares que defendem a permanência do ministério sob o comando militar acreditam que essa seria a opção menos conturbada e política. Eles temem que remover um general para colocar um civil no cargo possa reacender uma crise com os militares. Embora o governo Lula tenha tentado acalmar as tensões com os militares, os primeiros quatro meses de mandato foram marcados pela demissão do então comandante do Exército, general Júlio Cesar de Arruda.

Por outro lado, há membros do governo que defendem a colocação de um civil à frente do GSI e a completa reestruturação do ministério. Eles argumentam que é necessário criar uma secretaria especial com uma estrutura robusta, mas liderada por alguém fora do meio militar.

Se Lula optar por manter um militar no comando, o principal nome cotado é o do general Valério Stumpf Trindade, atualmente na reserva e à frente da Poupex. Ele ocupava o segundo cargo mais alto na hierarquia interna, o Estado-Maior do Exército, mas deixou a corporação quando Tomás Paiva se tornou Comandante do Exército. Segundo as regras militares, o comandante não pode ter entre seus subordinados nenhum militar mais antigo.

Por enquanto, o presidente optou por nomear o ex-interventor na segurança do Distrito Federal, Ricardo Capelli, um civil, para liderar o GSI interinamente. Alguns defendem o nome do ex-ministro do STF Ricardo Lewandowski e o do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, para liderar a pasta.

