Alckmin coordena reunião do conselho político da transição nesta quarta-feira; PEC e Covid estão na pauta

247 - O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), comanda nesta manhã de quarta-feira (23) uma reunião com o conselho político do gabinete de transição do governo Lula (PT).

Segundo o jornal O Globo, uma das pautas é a disparada de casos de Covid-19 no Brasil. "Alckmin tem sido aconselhado a criar um gabinete de crise na transição para cuidar especificamente do assunto. Internamente, o assunto começou a ser tratado na noite de segunda-feira pela cúpula da transição. Um dos objetivos é demonstrar a preocupação do governo eleito com uma nova onda do vírus e incentivar a população a ter cuidados preventivos e aplicar as doses de reforço da vacina".

Há a possibilidade, inclusive, que o uso de máscaras passe a ser obrigatório no Centro Cultural Banco do Brasil, sede da transição em Brasília.

Outro assunto é a PEC da Transição, que vai propor alterações no orçamento visando cumprir promessas de campanha de Lula, como o Bolsa Família de R$ 600, aumento real do salário mínimo e outras necessidades.

