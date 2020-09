Alcolumbre diz que “nova CPMF” não passará no Congresso

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), avisou que a criação da “nova CPMF” dificilmente passará no Congresso edit

247 - O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), avisou que a criação da “nova CPMF” dificilmente passará no Congresso. Esta sinalização foi feita em reuniões com senadores Fernando Bezerra (MDB-PE) e Márcio Bittar (MDB-AC), segundo reportagem do Estado de S. Paulo.

O novo projeto do governo federal está sendo mal visto pelos setores empresariais. Na sexta-feira, 25, o presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, alertou para o efeito negativo da criação do imposto para o crescimento e a retomada econômica depois da Covid-19.

“Esse tipo de imposto teria forte impacto nas operações de crédito, sendo mais um entrave para reduzir o elevado custo do crédito no País”, disse.