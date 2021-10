Alcolumbre diz ser vítima de "campanha difamatória sem precedentes"

Segundo revista, gabinete do senador amapaense promoveu esquema de rachadinha que teria desviado ao menos R$ 2 milhões edit

Por Tácio Lorran, Metrópoles - O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal, Davi Alcolumbre (DEM-AL), afirmou ser vítima de uma “campanha difamatória sem precedentes” e negou ter ciência, até então, das supostas práticas de rachadinha, revelada pela revista Veja, em seu gabinete.

“Nunca, em hipótese alguma, em tempo algum, tratei, procurei, sugeri ou me envolvi nos fatos mencionados, que somente tomei conhecimento agora, por ocasião dessa reportagem. Tomarei as providências necessárias para que as autoridades competentes investiguem os fatos”, afirmou o senador amapaense, em nota à imprensa, ao garantir que continuará a exercer o mandato.

Seis mulheres denunciam Alcolumbre de promover rachadinha em seu gabinete, em um esquema que teria desviado ao menos R$ 2 milhões.

