Alcolumbre é internado em hospital de Brasília por causa do coronavírus

247 - Diagnosticado com o coronavírus, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), 42, foi internado nesta quinta-feira (19) na unidade do Hospital Sírio-Libanês em Brasília. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do parlamentar.

O senador teve o resultado do exame para a Covid-19 na noite de quarta-feira (18) e deu entrada no hospital nesta madrugada. De acordo com pessoas próximas do congressista, na noite de quarta ele começou a ter dificuldade para respirar e foi aconselhado por seu médico a ir ao hospital fazer uma tomografia do pulmão.

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS), 58, que, também está com coronavírus e foi internado no mesmo hospital, informou sua assessoria.