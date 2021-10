Alcolumbre fala em segurança com decisão de Lewandowski para segurar indicação de Mendonça ao Supremo

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ) do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), afirmou a aliados que a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski de não obrigá-lo a pautar a indicação de André Mendonça à Corte garantiu a segurança necessária para a votação ser realizada apenas quando o parlamentar conseguir maioria para derrotar o nome escolhido por Bolsonaro. A informação foi publicada pela coluna Painel.

O ex-advogado-geral da União André Mendonça disse a aliados que o Palácio do Planalto prometeu aumentar a pressão sobre Alcolumbre.

Nesse cenário, os evangélicos devem continuar na tentativa de desgaste do parlamentar em seu estado, o Amapá, e com as ameaças de não apoiá-lo na tentativa de reeleição para o Senado no ano que vem.

PUBLICIDADE

'Terrivelmente evangélico'

Em 2019, Bolsonaro prometeu que indicaria ministro "terrivelmente evangélico" para o Supremo. Ele não cumpriu a promessa, quando indicou Kassio Nunes Marques para a Corte em outubro de 2020.

Mendonça é pastor na Igreja Presbiteriana Esperança, na capital federal e, com a sua indicação, Bolsonaro pretende não perder eleitores entre os evangélicos.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE