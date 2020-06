Alcolumbre foi chantageado por envolvimento em adultério, diz colunista

Colunista Leo Dias colocou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) no foco e revelou que quando deputado, o demista teria sido alvo de chantagem por suposta gravação “comprometedora” edit

Revista Fórum - Conhecido por polêmicas na cobertura jornalística de “celebridades” no Rio de Janeiro, o repórter Leo Dias se mudou para Brasília e estreou coluna neste domingo (14) no site Metrópoles onde promete revelar os “bastidores” da vida política da capital federal.

Em sua estreia, o colunista colocou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) no foco e revelou que quando deputado, o demista teria sido alvo de chantagem por suposta gravação “comprometedora”, que comprovaria que ele pagaria uma suposta mesada para uma amante de um desembargador eleitoral do Amapá.

“Um belo dia, Bruno, o marido traído, instalou um gravador e conseguiu provas que vão muito além do simples adultério”, escreveu o jornalista, que emendou: “Só sei que o silêncio, meu amor, custa caro. Neste caso, então…”.

Leia mais na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.