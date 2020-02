Alcolumbre minimiza insulto de Bolsonaro a Patrícia Campos Mello: "página virada"

Apesar do ataque de Bolsonaro contra a jornalista da Folha ter aberto até mesmo uma discussão sobre impeachment, presidente do Senado decidiu se esquivar do assunto: "Cada um conduz da sua maneira" edit

Revista Fórum - Presidente de uma das instituições responsáveis por assegurar a democracia no Brasil, o Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) resolveu se omitir com relação ao insulto de Jair Bolsonaro a jornalista Patrícia Campos Mello, da Folha de S. Paulo.

“Do ponto de vista da instituição do Senado da República, acho que foi um episódio que é uma página virada, porque já aconteceu. Mas que a gente possa, daqui para frente, conduzir com mais respeito, com mais atenção porque vocês são atores importantes no fortalecimento das instituições”, disse Alcolumbre nesta quarta-feira (19) ao ser questionado por jornalistas sobre o assunto.

