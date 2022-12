Além de ministério para Tebet, MDB quer Cidades e Transportes

Apoie o 247

247 - O MDB, partido da senadora Simone Tebet, poderá ter três ministérios no governo do presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo reportagem do jornal Folha de S. Paulo.

De acordo com a reportagem, em conversa nesta quinta-feira (22) com Lula, dirigentes emedebistas disseram que os ministérios de Cidades e Transportes podem ficar com a sigla além, claro, do ministério que será ofertado a Simone Tebet.

Transportes deve ficar com o senador Renan Filho (MDB-AL), enquanto Cidades deve ser oferecida a um nome indicado pela Câmara dos Deputados. Tebet, inclusive, disse a aliados que aceitaria ser ministra do Meio Ambiente, com a condição de que Marina Silva (Rede-SP) seja indicada para chefiar a autoridade climática, que teria status de ministério.

O MDB almeja, ainda, ficar com o Programa de Parcerias de Investimento (PPI), estrutura que ficaria subordinada à Casa Civil.

