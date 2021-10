Além do conflito de interesses, ações de Guedes e Campos Neto podem ter efeitos econômicos, diz ex-secretário da Receita

O ministro e o presidente do BC podem ter descumprido o princípio da moralidade tipificado no artigo 37 da Constituição, um dos fundamentos essenciais da administração pública, o que pode levar à abertura de um processo de impeachment contra Guedes, segundo Everardo Maciel edit

247 - Além do conflito de interesses exposto a partir das denúncias de offshores do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, as atividades dos dois podem levar a efeitos econômicos, como a perda de confiança dos investidores no mercado nacional, segundo Everardo Maciel, ex-secretário da Receita Federal.

Para o Estado de S.Paulo, onde ele é colunista, Maciel disse que o ministro e o presidente do BC podem ter descumprido o princípio da moralidade tipificado no artigo 37 da Constituição, o que configura crime de responsabilidade.

“No exercício de uma função pública, isso pode configurar uma contradição em termos do próprio discurso. O senhor ministro da Economia diz ‘invistam no Brasil que é bom’, mas ele próprio tem contas no exterior. A autoridade econômica do País é uma pessoa que orienta a sociedade e precisa dar o exemplo”, afirmou Maciel. “Essa postura enfraquece a autoridade. Houve imprudência”.

Lembrando que Guedes, que é dono de uma empresa offshore com US$ 9,55 milhões nas Ilhas Virgens Britânicas, um paraíso fiscal, defendeu em julho deste ano retirar do projeto de lei do Imposto de Renda a regra que tributaria recursos de brasileiros em paraísos fiscais.

O escândalo é evidente. No entanto, a imprensa corporativa brasileira tem tratado de “passar pano” sobre a situação, escondendo o enriquecimento dos chefes da política econômica do país, enquanto o povo passa fome. Claro, os donos dos grandes jornais também têm contas no exterior.

