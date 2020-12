Alexandre de Moraes é interrompido por cão durante sessão do TSE e brinca: 'ele não está concordando' (vídeo)

O ministro Alexandre de Moraes se tornou mais uma vítima do home office e das chamadas de vídeo durante a pandemia edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes foi vítima do home office nesta quinta-feira (3) durante sessão virtual do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Moraes foi interrompido por seu cão de estimação, que passou a latir e atrapalhou a exposição do ministro, que reagiu com bom humor, assim como os colegas.

"Eu tive uma ligeira intervenção canina. Eu acho que ele não está concordando com a minha posição, fez uma advertência", brincou o magistrado.

