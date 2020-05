Alexandre de Moraes: ‘liberdade de imprensa não é construída por robôs’

247 - Responsável por autorizar a abertura de um inquérito sobre fake e, por consequência, a operação da Polícia Federal contra políticos e emprsários bolsonaristas, o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes repudiou nesta quarta-feira (27) agressões e ameaças a jornalistas, físicas ou virtuais. De acordo com o ministro, parece haver uma tentativa de "milícias digitais" de coagir a imprensa tradicional, o que fere a liberdade de imprensa e o direito da população de obter informação com isenção.

"A liberdade de imprensa não é construída por robôs, o que é construído por robôs são as fake news", disse. "Ao agredir os jornalistas, ao possibilitar que essas milícias digitais, se permitirmos isso, o que nós estaremos permitindo é um ataque à liberdade de imprensa", afirmou ele, que participou do seminário “Liberdade de imprensa - Justiça e Segurança dos jornalistas” realizado pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) e pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), com apoio da ESPM e da Faculdade de Direito da USP.

Foram alvos de busca e apreensão da PF os empresários bolsonaristas Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan e Edgard Corona, fundador da Smart Fit. O ex-deputado federal Roberto Jefferson e o blogueiro Allan dos Santos, do site Terça-Livre, também estão na mira da corporação, que investiga, ainda, oito deputados bolsonaristas, como Carla Zambelli (PSL-SP).

A parlamentar fez ameaças ao STF e pediu o "impeachment" do responsável pela ação, que teve a parlamentar como um dos alvos.

A militante bolsonarista Sara Winter ameaçou o ministro do STF. "A gente vai descobrir os locais que você frequenta".

