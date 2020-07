Alexandre de Moraes prorroga por 180 dias inquérito das fake news

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), prorrogou por mais 180 dias as investigações do inquérito das fake news, que apura ataques aos integrantes da Corte e seus familiares. A apuração deveria ser concluída em 15 de julho.

“Considerando a necessidade de prosseguimento das investigações e a proximidade do recesso, nos termos previstos no art. 10 do Código de Processo Penal, prorrogo por mais 180 (cento e oitenta) dias, a partir do encerramento do prazo anterior (15 de julho), o presente inquérito”, determinou Moraes.

O inquérito atingiu blogueiros e militantes virtuais bolsonaristas que compartilharam ataques e mentiras aos ministros do STF. O tribunal, por 10 votos contra 1, decidiu validar o inquérito no mês passado.

