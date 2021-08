Alexandre de Moraes será relator de pedido de investigação contra Augusto Aras

O ministro do STF, que também está à frente das investigações preocupantes para o governo como o inquérito das fake news e das milícias digitais, vai relatar investigação contra o chefe da PGR, Augusto Aras, por prevaricação no âmbito dos ataques de Jair Bolsonaro ao sistema eleitoral brasileiro edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes será o relator do pedido de investigação contra o procurador-geral da República, Augusto Aras, por prevaricação em relação aos ataques de Jair Bolsonaro ao sistema eleitoral brasileiro e à democracia.

Os senadores Alessandro Vieira (Cidadania) e Fabiano Contarato (Rede) haviam apresentado uma notícia-crime ao STF contra Aras por supostas omissões em relação a atos de Bolsonaro.

De acordo com a coluna de Bela Megale, na representação levada à corte, os senadores pediram que a ação fosse encaminhada para a ministra Cármen Lúcia, porque teria conexão com outro processo parecido com o qual ela é relatora. A magistrada, no entanto, enviou a notícia-crime para o presidente do STF, Luiz Fux, decidir sobre a distribuição do caso.

"Submeto o caso ao ministro presidente deste Supremo Tribunal Federal, para decisão quanto à livre distribuição ou para outro encaminhamento, nos termos da legislação vigente", escreveu Cármen Lúcia.

Moraes está à frente das investigações que mais preocuparam o governo, como o inquérito das fake news e das milícias digitais.

