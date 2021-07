Aliado de Aras barra andamento de investigação contra o PGR

247 - O vice-procurador-geral da República Humberto Jacques de Medeiros rejeitou o prosseguimento do processo de investigação contra o procurador-geral da República, Augusto Aras, acusado pelos senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e Fabiano Contarato (Rede-ES) de omissões na fiscalização de Jair Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19.

Os senadores citam nota em que o PGR transfere ao Poder Legislativo a responsabilidade de investigar a conduta de autoridades públicas na pandemia. Aras abre mão de suas funções “ao pretender indevidamente transferir a pretensão de responsabilização dos agentes políticos de cúpula ao Poder Legislativo”, argumenta o grupo.

O caso seria tratado no Conselho Superior do MPF, onde Aras não tem maioria. O vice-presidente do conselho, o subprocurador-geral da República, José Bonifácio Borges de Andrada, adversário de Aras, havia determinado o prosseguimento do processo.

No entanto, o vice-procurador-geral da República Humberto Jacques, aliado de Aras, que já havia proferido um despacho sigiloso revertendo a decisão de Andrada, rejeitou definitivamente o andamento do caso. Ele alega que tentativa de apuração disciplinar contra Aras é "descabida".

Jacques havia sido intimado pela 4ª Vara Federal do DF para prestar esclarecimentos sobre o despacho secreto. Em sua resposta à Justiça, ele criticou o pedido dos senadores.

"Mostrando-se manifestamente descabida a pretensão responsabilizatória administrativa contra o Procurador-Geral da República perante o Conselho Superior do Ministério Público e perante o Conselho Nacional do Ministério Público, a reiteração da pretensão, veiculada por nova manifestação direcionada à autoridade sem atribuição para recebimento da peça, configurou-se como indevida e absolutamente preclusa", escreveu Jacques. (Com informações do Globo).

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.