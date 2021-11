Aliados admitem nervosismo de Moro em ato de filiação

Apoie o 247

247 - Após o ato de filiação de Sergio Moro ao Podemos, na manhã de quarta-feira (11), o ex-juiz, parcial e suspeito de acordo com o STF, se disse "aliviado" e "animado com o resultado" do evento, em uma reunião com lideranças do partido em um hotel de Brasília.

Segundo "um dos políticos mais próximos de Moro", ouvido pelo Antagonista, o pré-candidato lavajatista estava nervoso em sua "estreia".

"É normal que, na estreia, você fique apreensivo. Acho que em qualquer atividade é assim. Lançar seu nome como possível candidato a presidente do país é uma exposição muito tensa. Não seria normal se não fosse assim: uma estreia tem que ser nervosa", comentou.

No fim do dia, Moro viajou para Curitiba, onde se encontra nesta quinta-feira (11), com familiares.

