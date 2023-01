Aliados criticam Bolsonaro no fim do governo: 'decepcionante'

Uma das críticas partiu do senador eleito Hamilton Mourão, que foi vice de Jair Bolsonaro edit

247 - Aliados de Jair Bolsonaro (PL) demonstraram "decepção" com a iniciativa dele, que viajou para os Estados Unidos antes de terminar o mandato. Uma das críticas veio do senador eleito Hamilton Mourão (Republicanos-RS), ex-vice-presidente da República. A declaração foi publicada nesta segunda-feira (2) pelo jornal O Globo.

"Lideranças que deveriam tranquilizar e unir a nação em torno de um projeto de país deixaram com que o silêncio ou o protagonismo inoportuno e deletério criasse um clima de caos e desagregação social e, de forma irresponsável, deixaram com que as Forças Armadas, de todos os brasileiros, pagassem a conta, para alguns, por inação, e, para outros, por fomentar um pretenso golpe", disse.

