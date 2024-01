Aliados de Bolsonaro agora querem se aproximar de Flávio Dino

Principal alvo dos bolsonaristas no primeiro ano do governo Lula, Dino se torna ministro do STF em fevereiro. Interlocutores de Bolsonaro quem construir pontes edit

247 - Principal alvo dos bolsonaristas durante o primeiro ano do governo Lula (PT), Flávio Dino se torna ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) em fevereiro e, com isso, interlocutores de Jair Bolsonaro (PL) planejam tentar construir pontes com o futuro magistrado da suprema corte, informa Bela Megale, do jornal O Globo.

"O plano é recorrer a magistrados próximos a Dino com quem esses bolsonaristas têm canal, como Gilmar Mendes e Dias Toffoli, para tentar uma conversa", diz a reportagem, lembrando que este mesmo grupo, à época da sabatina de Dino no Senado como indicado ao STF, atuou pela aprovação do ministro, já que a tendência era de apoio ao nome do futuro ministro: "era preciso trabalhar em outra frente para construir pontes".

O grupo de bolsonaristas quer apaziguar a relação entre Bolsonaro e o Supremo. O movimento conta com o aval de Bolsonaro, que tem esperanças de reverter sua inelegibilidade via STF.

