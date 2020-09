Aliados de Bolsonaro esperam R$ 6,5 bilhões para votarem a favor de projetos do governo

O governo federal pretende liberar nos próximos dias R$ 6,5 bilhões para garantir vitórias no Congresso em meio às crises econômica e da Covid-19, além de problemas de articulação de Jair Bolsonaro com parlamentares edit

247 - O governo Jair Bolsonaro pretende liberar nos próximos dias R$ 6,5 bilhões para garantir vitórias no Congresso Nacional. Cerca de metade do valor será destinada a projetos que serão bancados por verbas de emendas parlamentares. A informação foi publicada pelo blog do Valdo Cruz.

A provável liberação da verba foi a contrapartida para manter a vigência da PEC do Teto de Gastos públicos no próximo ano.

O Palácio do Planalto acredita que a liberação dos recursos vai reforçar ainda mais a fidelidade da nova base aliada ao presidente Bolsonaro, que enfrenta problemas de articulação com o Congresso desde o início do mandato.

