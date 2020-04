Aliados de Maia já falam em caos político

A relação entre o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o governo Jair Bolsonaro estremeceu com a tentativa do Palácio de negociar diretamente com líderes o socorro financeiro a estados durante a epidemia do coronavírus edit

247 - Aliados do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e senadores afirmam nos bastidores que a briga dele com Jair Bolsonaro e com o ministro Paulo Guedes (Economia) em meio à tramitação de socorro aos estados, gerando um caos e dando a impressão de que o líder da Câmara está se guiando politicamente, como acusa Bolsonaro.

O governo defende a proposta que soma R$ 77,4 bilhões, sendo R$ 40 bilhões de repasses diretos aos estados e municípios, R$ 22 bilhões de suspensão de dívidas com a União e R$ 14,8 bilhões, de dívidas com bancos públicos federais.

De acordo com informações da coluna Painel, no Senado, a sensação é de que o pacote não passa do jeito que ficou. O governo teria avisado a parlamentares que tentará incluir contrapartidas de governadores e prefeitos, como a suspensão de aumentos por dois anos.

A relação entre Maia e o governo estremeceu com a tentativa do Palácio de negociar diretamente com líderes o socorro. Enquanto Maia abria a votação, o líder do governo, Major Vitor Hugo (PSL-GO), tentava angariar assinaturas para incluir uma emenda a pedido do governo.

