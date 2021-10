Aliados de Pacheco descartam suposta chapa com Lula para o ano que vem

Apoie o 247

247 - Após a filiação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (MG), ao partido, líderes do PSD reforçaram que o parlamentar tem a pretensão de ser candidato em 2022. O presidente nacional da sigla pessedista, Gilberto Kassab, disse ao ex-presidente Lula que o senador deve ser o postulante da legenda no próximo ano. Os relatos foram publicados pelo jornal O Estado de S.Paulo.

"Temos de nos diferenciar. Não tem sentido partidos existirem apenas para apoiar candidaturas de outras legendas", afirmou Kassab. "Nossa decisão é ter candidatura própria, e acredito que será o Rodrigo Pacheco que, como presidente do Senado, saberá a hora certa de anunciar sua decisão.", acrescentou.

Líderes do PSD de Minas também descartaram a possibilidade de Pacheco integrar um projeto eleitoral do PT. "Não há a mínima possibilidade disso acontecer", disse o líder do PSD na Assembleia Legislativa mineira, deputado estadual Cássio Soares.

