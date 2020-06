Depois do STF, aliados de Sara Winter lançam rojões sobre Polícia Federal

Revista Fórum - O grupo 300 do Brasil, comandado pela militante extremista Sara Winter, realizou um novo protesto com rojões nesta segunda-feira (15). O grupo foi até a sede da Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal com cartazes e repetiu o gesto que foi realizado contra o Supremo Tribunal Federal (STF) no final de semana.

Segundo o jornalista Breno Pires, da coluna do Fausto Macedo no Estado de S. Paulo, cerca de 13 manifestantes estiveram presentes e pelo menos um lançou rojões contra o edifício. Uma faixa “Sara Livre” foi estendida.

