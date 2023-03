Aliados evitam defender Bolsonaro no caso das joias milionárias

De acordo com um ex-ministro, haverá um custo político grande para qualquer um que tente "defender o indefensável" edit

247 - Aliados de Jair Bolsonaro (PL) estão evitando defender o ex-ocupante do Planalto após a iniciativa da Receita Federal, que investigará se um segundo conjunto de joias dadas pelo governo da Arábia Saudita à ex-primeira-dama e a Jair Bolsonaro (PL) entrou no Brasil de forma ilegal. A informação foi publicada nesta segunda-feira (6) pelo blog do Gerson Camarotti.

De acordo com um ex-ministro, haverá um custo político grande para qualquer um que tente "defender o indefensável".

Michelle e Jair também entregaram uma refinaria da Petrobrás a um fundo árabe após receberem joias de R$ 16,5 milhões.

Nas redes sociais, internautas criticaram a ex-primeira-dama e o seu marido.

