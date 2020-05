Allan dos Santos faz live com Eduardo Bolsonaro, sacode uma lagosta e chama Alexandre de Moraes de moleque (vídeo)

O blogueiro Allan dos Santos chamou o ministro Alexandre de Moraes de ‘moleque’ e brincou com uma lagosta em live no Youtube. Santos também falou: "Alexandre de Moraes é criminoso" edit

247 - Surpreendido por uma ação da Polícia Federal, o blogueiro Allan dos Santos tenta reverter seu quadro crítico com a habitual truculência bolsonarista. A jornalista Mônica Bergamo relatou o tom de Santos no Twitter: “Allan dos Santos ERGUE A VOZ na live que divide com Eduardo Bolsonaro e diz: Alexandre de Moraes é MOLEQUE, MOLEQUE. E sacode uma lagosta.”

Veja o vídeo de Allan dos Santos:

Alvo da ação do STF hoje no inquérito das fakes news, o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos chama o ministro @alexandre de "moloque". pic.twitter.com/shfEajbQUl May 28, 2020

