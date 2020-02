Alvo de Maia, ministro da Educação testa força no Congresso

Caduca no próximo domingo (16) a MP 895, que criou a carteirinha de estudante digital. Se perder a validade, a MP não pode ser reeditada antes de 2021 e, por consequência, deixam de ter amparo legal as 258 mil carteirinhas digitais emitidas até agora, de acordo com site do governo. Presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) já reprovou a gestão do ministro edit

247 - Desgastado por causa dos erros de correção no Enem, ministro da Educação, Abraham Weintraub, testará nesta semana a sua força no Congresso Nacional. Caduca no próximo domingo (16) a medida provisória 895, que criou a carteirinha de estudante digital. Parlamentares só realizam votações importantes nas terças e quartas. O governo tem apenas dois dois dias para tirar a MP da estaca zero.

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), já reprovou a gestão do ministro, destacou a coluna Painel. Se perder a validade, a MP não pode ser reeditada antes de 2021 e, por consequência, deixam de ter amparo legal as 258 mil carteirinhas digitais emitidas até agora, de acordo com site do governo criado para isso.

“Isso causou um grande prejuízo aos cofres públicos, mais de 200 mil carteiras foram emitidas por um sistema criado para esse fim, além do dinheiro gasto na propaganda”, afirmou o deputado Orlando Silva (PC do B-SP), que presidiu a UNE (União Nacional dos Estudantes) nos anos 90.