Alvo do inquérito das fake news, Bia Kicis chamou decano do STF de “juiz de merda” (vídeo)

247 - A deputada Bia Kicis (PSL-DF) está entre os seis parlamentares federais chamados a depor no inquérito das fake news que tramita no Supremo Tribunal Federal, em decisão do ministro Alexandre de Moraes.

Em transmissão para seus seguidores na última sexta-feira (22), Bia Kicis xionglou o ministro Celsso de Mello e admitiu que usava de sua imunidade parlamentar para atacar o decano do STF.

“Vai se lascar, Celso de Mello! Vai se lascar! Não é à toa que você foi chamado de juiz de merda pelo Saulo Ramos. Juiz de merda! E eu estou usando aqui minha imunidade parlamentar para falar a verdade na sua cara. Juiz de merda, é isso que você é”, atacou, em tom elevado de voz.

“Eu ouvi falar que você casou com uma moça progressista, e depois que você casou com ela, você virou esquerdopata. Esse homem tem de ser afastado do inquérito”, acrescentou. A deputada disse que Celso de Mello deveria estar em casa em vez de estar "assombrando" o país.

Assista:

