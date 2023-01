Alvorada foi núcleo da preparação do golpe. Lá, Bolsonaro se encontrou com terroristas

Apoie o 247

247 - O Palácio da Alvorada foi o "epicentro da organização dos atos golpistas" que culminaram na tarde de terror promovida por bolsonaristas em Brasília no último 8, quando estes invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes. De acordo com reportagem de Lúcio da Castro, da Agência Sportlight, terroristas, articuladores e financiadores dos atos se encontraram com Jair Bolsonaro (PL) na residência oficial da Presidência da República diversas vezes entre 2021 e 2022.

Um deles foi o blogueiro Wellington Macedo de Souza. Ele é procurado por tentar explodir uma bomba perto do aeroporto de Brasília. Wellington Macedo foi assessor da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, chefiado à época pela agora senadora eleita Damares Alves (Republicanos-DF). "O terrorista Wellington Macedo de Souza esteve no Alvorada por duas vezes em 2021. No dia 14 de abril, entrou às 7h24 e saiu duas horas depois, às 9h26. Um mês depois, em 11 de maio, passou um longo tempo. Os registros de entrada e saída do palácio nos anos Bolsonaro, obtidos pela reportagem através de Lei de Acesso à Informação, dão conta de que o golpista entrou às 7h43 e saiu somente no meio da tarde, às 15h53".

Ramiro Alves Da Rocha Cruz Junior - conhecido como Ramiro dos Caminhoneiros - também já se encontrou com Bolsonaro. De acordo com a reportagem, ele "é citado com frequência como um dos maiores mobilizadores dos atos antidemocráticos desde 2021. Na tentativa de golpe do 8 de janeiro, era o nome que dominou os grupos de WhatsApp e Telegram usados para convocação de golpistas para irem a Brasília. De acordo com reportagem da Agência Lupa, variações em torno do nome aparecem 170 vezes nessas redes, sempre como organizador de caravanas".

Em 6 de agosto de 2021, “Ramiro Caminhoneiro” entrou no palácio às 7h53. Não há registro do horário de saída. Em 13 de janeiro de 2022, a entrada foi às 7h39 e a saída às 8h37. O homem também tem registro de entrada em 17 de abril de 2019, às 15h13, na mesma hora em que entrou o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio.

Ramiro foi preso nesta sexta-feira (20) pela Polícia Federal no âmbito da Opera Lesa Pátria.

A reportagem também destaca as visitas do deputado federal Nelson Barbudo (PL-MT) e seu assessor parlamentar Rafael Klas Dal Bo. O assessor esteve 12 vezes no Alvorada entre 2021 e 2022. "Em seus 4 anos de mandato, o deputado federal Nelson Barbudo (PL-MT) discursou 43 vezes no plenário. Os temas se repetiram: a defesa entusiasmada de Jair Bolsonaro, ataques ao PT e a Lula, abraços e saudações para correligionários do seu estado. Na câmara, evitou discursos de teor golpista. Se no plenário agiu assim, fora incendiava com discursos golpistas. Como em 10 de dezembro de 2022, quando, com discurso ambíguo, deu entrevista a emissora de seu estado declarando que a transição e posse de Lula deveriam correr na normalidade mas que a normalidade era esperar o TSE se pronunciar sobre a 'fraude nas urnas' por ele alegada sem qualquer prova. Antes, em 22 de maio de 2020, em um vídeo, ameaçou promover um golpe militar caso fosse consumado a busca e apreensão do celular de Jair Bolsonaro encaminhada pelo então ministro Celso de Mello para a PGR. Como em outras ocasiões, sempre fora das luzes do plenário, valendo-se de vídeos e entrevistas. Assim, indiretamente, longe dos olhos do parlamento e de registros, também parece se mover. Não tem nenhum registro de entrada no Palácio da Alvorada, mas seu assessor parlamentar Rafael Klas Dal Bo é uma das presenças mais notórias da então residência de Jair Bolsonaro".

Dono da Rhema Viagens e Turismo, empresa de ônibus, Claudiney Assunção Albuquerque está entre os 1.398 presos no último dia 8 de janeiro, data dos ataques terroristas em Brasília. Ele está no presídio da Papuda. Em 15 de abril de 2021, sua entrada no Palácio da Alvorada foi registrada às 7h40. Junto estava Rivelino Assunção Albuquerque.

"Os nomes acima são provavelmente uma amostragem. É muito provável a existência de outros tantos nomes com ligações semelhantes e presença em sedes do governo durante o período Jair Bolsonaro. Que tenham participado da articulação de golpes de dentro dos palácios nos anos de Bolsonaro", destaca a reportagem.

O deputado Nelson Barbudo afirmou desconhecer "qualquer notícia crime juridicamente possível, envolvendo meu nome em atos antidemocráticos. Com relação às possíveis visitas do meu assessor ao presidente da República, toda vez que fui informado de alguma agenda desse tipo, eram no exercício de atividades parlamentares. Sem mais para o momento agradeço a sua atenção e me coloco a disposição para maiores informações”.

