Ameaçado por Bolsonaro, Randolfe é indicado para integrar CPI da Covid-19

Autor do requerimento da CPI da Covid no Senado, Randolfe Rodrigues foi alvo de Jair Bolsonaro em conversa vazada com o senador Jorge Kajuru. Bolsonaro disse que “vai ter que sair na porrada com um bosta desse”, se “começar a encher o saco” edit

247 - Autor do requerimento da Comissão de Inquérito Parlamentar (CPI) da Covid no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede) será indicado por seu bloco para integrar a comissão que investigará ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia no Brasil.

Ele foi alvo de Jair Bolsonaro em conversa vazada com o senador Jorge Kajuru. No trecho com a menção a Randolfe, Bolsonaro disse que “vai ter que sair na porrada com um bosta desse”, se “a canalhada do Randolfe Rodrigues” participar da CPI da Covid-19 e “começar a encher o saco”.

Rodrigues faz parte do bloco Senado Independente, composto por nove senadores do PDT, Cidadania, Rede e PSB. Para suplente, o bloco indicará o senador Alessandro Vieira (Cidadania), um dos autores do mandado de segurança apresentado ao Supremo Tribunal Federal para obrigar o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, a instalar a CPI.

No início da noite desta terça-feira, 13, Pacheco (DEM) anunciou que serão unificados os requerimentos das Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI) contra Jair Bolsonaro e contra governadores e prefeitos. A investigação sobre estados e municípios, porém, deve se limitar ao destino de verbas de origens federais.

