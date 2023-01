Amorim descarta participação de militares em tentativa de golpe: 'se quisessem teriam ido muito além'

Chefe da assessoria especial do presidente Lula, Celso Amorim, disse que não acredita que as Forças Armadas do Brasil tenham planejado dar um golpe para derrubar o governo edit

247 - O chefe da assessoria especial do presidente Lula (PT), Celso Amorim, disse que não acredita que as Forças Armadas do Brasil tenham planejado dar um golpe para derrubar o governo. A declaração foi dada nesta quinta-feira (19) durante entrevista ao programa Hard Talk, da BBC .

Amorim acredita que a invasão terrorista no dia 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe, mas passa longe de ter sido planejada pelos militares. "Sim, mas depende de quem você esteja falando. Eu pessoalmente não acho que os militares (…) estavam planejando um golpe militar, porque se eles tivessem feito isso eles teriam ido muito além."

O assessor especial de Lula diz, inclusive, que os vândalos acreditavam que o que estavam fazendo era um golpe, mas não aconteceu. “Provavelmente contavam com algo desse tipo [um golpe], mas isso não aconteceu. No fim das contas, não houve ação militar. Acho que vivemos em uma situação que não é simples, mas acho que vamos conseguir lidar com eles (militares). E eu acho que vamos com o tempo retomar a confiança completa nas nossas Forças Armadas", finalizou.

Passados 11 dias do ataque terrorista aos Três Poderes, Amorim disse que agora está seguro diante das medidas adotadas pelo presidente Lula para garantir a ordem e a segurança. "Pessoalmente, eu me sinto bastante seguro agora. Eu não acho que nada vai acontecer agora ou nos próximos dias", disse Amorim. O assessor especial destacou, inclusive, que as pessoas que fazem a segurança do Planalto foram trocadas e escolhidas pelo novo governo.

