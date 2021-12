Anastasia no TCU foi negociação de Bolsonaro para PSD não aderir à chapa de Lula em 2022, diz jornalista

No Blog do Noblat, jornalista aponta que Jair Bolsonaro “resolveu virar o jogo a favor do senador mineiro, abandonando Kátia Abreu, por interesses em 2022” edit

Evandro Éboli, Blog do Noblat, Metrópoles - Entre as análises da surpreendente vitória de Antônio Anastasia para o Tribunal de Contas da União (TCU), uma preocupa o PT. O Palácio do Planalto resolveu virar o jogo a favor do senador mineiro, abandonando Kátia Abreu, por interesses em 2022.

Como a disputa ficou ferrenha e o PSD tinha compromisso em eleger o mineiro no tribunal, o partido de Rodrigo Pacheco acenou a Jair Bolsonaro que podem não aderir à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva.

O partido não precisa se aliar a Bolsonaro, mas também não deve servir de abrigo para Geraldo Alckmin ser o vice de Lula.

A questão dessa análise é combinar com o presidente da legenda, Gilberto Kassab, que já considera Bolsonaro fora da disputa de fato em 2022.

