Anderson Torres, alvo de mandado de prisão do STF, diz ter tido WhatsApp clonado

247 - O ex-ministro da Justiça Anderson Torres foi alvo de golpistas e teve o WhatsApp clonado nesta terça-feira (10). "Olá, clonaram meu WhatsApp, não aceitem nenhuma mensagem ou ligação", em uam rede social, de acordo com o jornal Folha de S.Paulo.

Alvo de mandado de prisão expedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes está nos Estados Unidos e foi exonerado do cargo de secretário de Segurança do Distrito Federal no domingo (8). Ele foi acusado de omissão por causa das invasões de bolsonaristas ao Congresso, ao Planalto e ao Supremo Tribunal Federal.

