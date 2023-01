Anderson Torres presta novo depoimento à PF nesta segunda-feira

Apoie o 247

247 - O ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro (PL) e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres presta um segundo depoimento à Polícia Federal às 10h30 desta segunda-feira (23). Na quarta-feira (18), Torres permaneceu em silêncio durante a oitiva. Sua defesa alegou não ter tido acesso aos autos do processo.

Torres está detido no 4º Batalhão da Polícia Militar, no Guará, desde que desembarcou dos Estados Unidos, em 14 de janeiro.

Ele foi preso após os atentados terroristas promovidos por bolsonaristas no último dia 8, em Brasília, quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas e depredadas. Já deram explicações sobre o caso o governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), o ex-secretário de Segurança Pública em exercício, Fernando de Sousa Oliveira, e o ex-comandante da Polícia Militar do DF (PMDF), Fábio Augusto Vieira.

Fernando de Sousa Oliveira disse à PF que, antes de viajar, Torres não teria deixado nenhuma diretriz de segurança em relação aos esperados atos de bolsonaristas naquele domingo.

Já o ex-comandante da PM afirmou que as trocas promovidas por Torres na Secretaria de Segurança Pública do DF teriam dificultado o fluxo de informações no comando operacional no dia dos ataques.

Torres também terá de explicar o motivo de ter retornado ao Brasil para cumprir prisão sem trazer o celular.

