André Mendonça toma posse como ministro do STF nesta quinta-feira

237 - Acontece nesta quinta-feira (16) a cerimônia de posse do ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União André Mendonça no Supremo Tribunal Federal. A solenidade contará com aproximadamente 60 convidados, entre eles os presidentes da República, do Senado e da Câmara.

A expectativa é que participem atuais e ex-ministros do STF, além de autoridades como o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e membros de tribunais superiores.

