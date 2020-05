André Trigueiro: declaração de Salles revela 'interesses sombrios e falta de ética'

Importante jornalista da área ambiental, André Trigueiro disse que a declaração de Ricardo Salles é “gravíssima” e “uma incompatibilidade moral para ocupar o cargo de ministro”. O ministro do Meio Ambiente disse que era para aproveitar a crise do coronavírus para “ir passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas" ambientais edit

247 - Importante jornalista da área ambiental, André Trigueiro respondeu às declarações do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles (NOVO), que em reunião ministerial de 22 de abril. Para ele, a ideia de Salles - de aproveitar a crise do coronavírus para “ir passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas" ambientais - é “gravíssima” e revela “não apenas interesses sombrios, falta de transparência e de ética, mas [também] uma incompatibilidade moral para ocupar o cargo de ministro do meio ambiente”.

Sobre o que disse o ministro do Meio Ambiente. pic.twitter.com/UXkds93FLe — André Trigueiro (@andretrig) May 22, 2020

"Então para isso precisa ter um esforço nosso aqui enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid e ir passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas", falou Salles.

Ele ainda sugeriu que o governo fizesse mudanças relacionadas ao meio ambiente sem o aval do Congresso Nacional. Salles ressaltou que a AGU precisaria ficar de prontidão para eventuais contestações do governo na Justiça. "Então pra isso nós temos que tá com a artilharia da AGU preparada para cada linha que a gente avança ter uma coi ... mas tem uma lista enorme, em todos os ministérios que têm papel regulatório aqui, pra simplificar".

